Die Fantasie für das Trendthema Künstliche Intelligenz (KI) gerät am Freitag bei Dell an ihre Grenzen. Der Computerkonzern befeuerte am Freitag mit seinem Quartalsbericht die Sorge, dass das deutliche Wachstum in diesem Bereich zulasten der Marge geht. Die zuletzt stark gelaufenen Dell-Aktien brachen im vorbörslichen New Yorker Handel um gut 15 Prozent ein. In diesem Jahr hat sich der Kurs mehr als verdoppelt.