Die Aktien des Computerzubehörspezialisten Logitech sind am Dienstag im frühen Geschäft gesucht. Allerdings hat der Titel die starken Eröffnungsgewinne in der Starphase bereits zu einem Teil wieder eingebüsst. Die am Morgen vorgelegten Zahlen zum ersten Quartal haben die Erwartungen der Analysten auf allen Ebenen übertroffen, wobei insbesondere der Gewinn markant besser ausfiel als gedacht. Gefallen findet die Börse darüber hinaus an den sowohl für den Umsatz als auch für den Gewinn erhöhten Prognosen für das Gesamtjahr 2024/25.