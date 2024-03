Störfaktor ist hingegen der Ausblick, besonders die Vorgaben für die Umsatzentwicklung im ersten Quartal. Denn hier liegt VAT mit den angepeilten 185 bis 205 Millionen Franken klar unter den Wünschen der Börsengemeinde - UBS-Experte Joern Iffert hatte hier mit 231 Millionen Franken deutlich mehr aufgerufen. Auch RBC und der Konsens liegen klar darüber. Iffert zeigt sich daher auch überrascht von dieser Indikation, insbesondere da im vierten Quartal der Auftragseingang an Schwung gewonnen habe. Eine offenbar spätere Umwandlung der Aufträge in Umsatz kkönne am Timing von Kundenprojekten liegen.