SMI vor erster Trump-Woche negativ erwartet

Der Swiss Market Index (SMI) wird laut vorbörslichen Indikatoren der Bank Julius Bär 0,2 Prozent tiefer starten. Am Freitag ging der Leitindex mit einem knappen Plus von 0,1 Prozent bei 8275 Punkten aus dem Handel.

Unter den SMI-Einzeltiteln fallen Actelion (-1,3 Prozent) und SGS (-0,7 Prozent) besonders negativ auf. Der Pharmakonzern hat eine Studie ihr Ziel nicht erreicht und der Warenprüfkonzern hat mit seinen Jahreszahlen die Prognosen unterboten.

Dank Spekulationen auf einen US-Wirtschaftsboom unter dem neuen Präsidenten haben die europäischen Börsen seit Trumps Wahl Anfang November rund zehn Prozent zugelegt. In den vergangenen Wochen wuchsen aber die Zweifel an den "Trumponomics". So bezeichnet es Harm Bandholz, Chef-Analyst für die USA bei der Unicredit, angesichts des demografischen Wandels als unmöglich, das Trump in der kommenden Dekade wie angekündigt 25 Millionen neue Jobs schafft.

An der Wall Street hatten sich die US-Indizes nach Börsenschluss in Deutschland kaum bewegt. Der Dow Jones beendete die Sitzung 0,5 Prozent und der Nasdaq 0,3 Prozent höher. Der S&P500 stieg ebenfalls um 0,3 Prozent.

In Tokio gab der Nikkei-Index am Montag um 1,3 Prozent auf 18.891 Zähler nach. Der chinesische Shanghai Composite stieg um 0,2 Prozent auf 3131 Punkte.

(cash/Reuters)