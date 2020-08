Die neue Massnahme gilt ab kommendem Montag, wie die Basler Regierung am Donnerstag mitteilte. Vor dem Stadtkanton hatten die Kantone Waadt, Genf, Jura und Neuenburg eine Maskentragpflicht in Läden angeordnet. In der Deutschschweiz ist Basel-Stadt der erste Kanton, der diesen Schritt im Kampf gegen das Coronavirus unternimmt.

(SDA)