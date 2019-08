Max Hubacher spielt mit Schweiger, Vogel und Makatsch

Der 26-Jährige schlüpft in die Rolle von Zirkussohn und Motorradakrobat Steve, der vor seinem autoritären Vater (Jürgen Vogel) flüchtet. Er lernt die 16-jährige, unheilbar kranke Krebspatientin Steffi (gespielt von der Newcomerin Sinje Irslinger) kennen und bietet ihr an, sie nach Paris zu fahren.

Mit einem geklauten Auto und ohne Geld machen sich die beiden auf den Weg, wonach Steffis Eltern Eva (Heike Makatsch) und Frank (Til Schweiger) die Verfolgung aufnehmen.

"Gott, du kannst ein Arsch sein!" sei eine Liebeserklärung an das Leben, schreibt die Filmproduktion UFA Fiction am Mittwoch in einer Medienmitteilung. Der Kinostart ist für Herbst 2020 vorgesehen.

(SDA)