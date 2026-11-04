Eine wichtige Rolle spielen für McDonald's zunehmend die Kundenbindungsprogramme. In den 70 Märkten mit solchen Treueprogrammen erzielte der Konzern im dritten Quartal mit registrierten Mitgliedern einen Umsatz von mehr als 11 Milliarden Dollar. Über die vergangenen zwölf Monate summierten sich diese Verkäufe auf 41 Milliarden Dollar. Laut Konzernangaben besuchen Mitglieder des Treueprogramms die Restaurants zweieinhalbmal so häufig wie andere Kunden.