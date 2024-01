Die Messeveranwortlichen sprechen in ihrem am Montag veröffentlichten Abschluss-Communiqué dennoch von einer erfolgreichen Ausgabe. An den Messetagen vom 16. bis 19. Januar habe eine «ausgezeichnete Stimmung» geherrscht. Die Baubranche habe den persönlichen Austausch in einer Zeit von Videokonferenzen und stetig wachsenden digitalen Kanälen genossen, heisst es.