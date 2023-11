Medacta begründete den Ausbau an den Tessiner Standorten am Mittwochabend in einem Communiqué mit einer hohen Nachfrage nach den Produkten des Unternehmens. Die Rancate-Erweiterung werde in den kommenden drei Jahren über die Bühne gehen, die neue Produktionsfläche in Castel San Pietro werde im ersten Quartal 2024 in Betrieb gehen. Dabei würden «zahlreiche» neue Arbeitsplätze geschaffen.