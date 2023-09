Tamedia streicht bis zu 28 von 250 Stellen in der Westschweiz. Der Zürcher Medienkonzern begründet die Restrukturierung mit der schwachen Umsatzentwicklung. Auch in der Deutschschweiz plant Tamedia einen Stellenabbau - allerdings in kleinerem Umfang. Die Mitarbeitenden sollen am Donnerstag über die geplanten Massnahmen informiert werden.

20.09.2023 17:14