Ältere Menschen und mehr Haustiere

Laut den Berufsverbänden ist der Bedarf an human- und tiermedizinischer Versorgung gestiegen, denn die Bevölkerung nehme an der Zahl zu und werde älter. Auch sei die Anzahl der Haustiere in den letzten Jahren gestiegen. Andererseits gingen die geburtenstarken Babyboomer-Jahrgänge in Pension. Und bei den jüngeren Fachkräften sei der Trend zur Teilzeitarbeit ungebremst.