Mehr als Italien: Grossbritannien hat 980 Todesfälle an einem Tag

Italien hatte an seinem bislang schlimmsten Tag am 27. März 969 Sterbefälle erfasst.

Insgesamt liegt die Zahl der Opfer des Coronavirus in Grossbritannien bei 8958 und damit noch weit hinter Italien, das bis Freitag mehr als 18'000 Todesopfer zählte. Dennoch deuten die stetig steigenden Todeszahlen darauf hin, dass Grossbritannien den Höhepunkt der Pandemie noch lange nicht erreicht hat.

Damit wächst auch die Sorge, dass der britische Gesundheitsdienst in die Knie gehen könnte. Dem NHS fehlt es an Beatmungsgeräten, Schutzkleidung und Personal. Die deutsche Bundeswehr reagierte inzwischen auf einen Hilferuf aus Grossbritannien mit einer Zusage für 60 mobile Beatmungsgeräte. Diese sollten so schnell wie möglich an den Nato-Partner verschickt werden, hiess es am Donnerstag aus dem Verteidigungsministerium in Berlin.

Die Regierung in London hatte lange gezögert, Massnahmen zur Eindämmung der Pandemie zu ergreifen. Premierminister Boris Johnson hatte sich selbst mit dem Erreger infiziert und musste mehrere Tage lang auf der Intensivstation behandelt werden. Erst am Donnerstag gab es Zeichen der Entwarnung. Der Premier konnte wieder auf eine normale Station verlegt werden. Wann er wieder in der Lage sein wird, die Amtsgeschäfte zu führen, war aber zunächst unklar.

(SDA)