Mehrere 100'000 Franken Sachschaden bei Brand von Einfamilienhaus

Der Brand des Hauses in Schwendi im Weisstannental in der Gemeinde Mels wurde der Notrufzentrale am Samstag kurz vor Mitternacht gemeldet, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Sonntag mitteilte. Als die rund 50 Feuerwehrleute am Ort eintrafen, stand das Haus bereits in Vollbrand. Es gelang ihnen, das Feuer unter Kontrolle zu bringen.

Das Haus ist nicht mehr bewohnbar. Die Gemeinde hat für die Bewohner eine Ersatzunterkunft organisiert. Die genaue Brandursache ist noch unklar. Entsprechende Untersuchungen wurden eingeleitet.

(SDA)