Mehrere Menschen sterben bei Brand in Hochhaus in Honolulu

Die Behörden warnten allerdings, dass die Opferzahl noch steigen könnte. Rettungskräfte durchsuchten noch das 36-stöckige Wohnhaus in Honolulu. Das Feuer in dem Marco Polo Building sei aber unter Kontrolle, schrieb Bürgermeister Kirk Caldwell im Kurzbotschaftendienst Twitter am Samstagmorgen.

Mehr als 100 Feuerwehrleute kämpften nach Behördenangaben gegen die Flammen an. Die Toten seien im 26. Stock des Gebäudes gefunden worden, sagte Feuerwehr-Chef Manuel Neves auf einer Medienkonferenz. Auf dieser Etage sei das Feuer ausgebrochen und habe dann mehrere Stockwerke erfasst.

Das Gebäude sei schliesslich evakuiert worden, erklärte der Feuerwehrsprecher. Man könne aber nicht ganz sicher sein, ob alle Bewohner das Hochhaus verlassen hätten. US-Medien hatten unter Berufung auf Augenzeugen berichtetet, dass einige Menschen möglicherweise von den Flammen in ihren Wohnungen eingeschlossen wurden.

Zwölf Bewohner und ein Feuerwehrmann wurden laut einem Medienbericht verletzt. Der Feuerwehrmann und drei weitere Menschen schwebten in Lebensgefahr. Einige Bewohner klagten, es habe lange gedauert, bis die Feuerwehr das Gebäude erreicht und evakuiert habe.

Auf Fernsehbildern war zu sehen, wie auf beiden Seiten des Gebäudes Flammen und schwarzer Rauch aus Wohnungen dringen. Zerborstene Fensterscheiben und Mauerwerk stürzten zu Boden. Von Balkonen unter dem Brandherd spritzen Feuerwehrkräfte massenweise Löschwasser in die züngelnden Flammen.

"Wir mussten unsere Feuerwehrleute etwa zwei oder drei Mal in Sicherheit bringen", sagte Neves dem Sender KHNL. "Es ist sehr schwierig." In dem Gebäude seien keine Sprinkleranlagen installiert gewesen - mit diesen hätten das Feuer nach seinen Worten nicht mehr als eine Wohnung erfasst.

Der betroffene Marco-Polo-Wohnkomplex mit 586 Wohnungen auf 36 Stockwerken wurde 1971 gebaut, wie die Zeitung "Star Advertiser" berichtete.

In London waren Mitte Juni bei einem verheerenden Hochhausbrand im Grenfell Tower mindestens 80 Menschen ums Leben gekommen. Das Flammeninferno entfachte eine Debatte über Brandschutzvorkehrungen an Wohngebäuden.

(SDA)