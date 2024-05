Im sozialen Netzwerk X (vormals Twitter) leitete das EDA Nachrichten der polnischen, finnischen und lettischen Präsidenten, Andrzey Duda, Alexander Stubb und Edgars Rinkevics weiter, in denen diese ihre Teilnahme bestätigten. Stubb schrieb, er hoffe, dass so viele Kolleginnen und Kollegen wie möglich teilnehmen werden. Er werde am (morgigen) Donnerstag diese Diskussionen in Berlin weiterführen.