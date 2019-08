Angaben zum Unfallhergang und zu den involvierten Fahrzeugen konnte die Polizei noch keine machen. Nach Angaben der TCS-Verkehrsinformation bleibt der Tunnel bis am Montag um 18:00 Uhr in beiden Richtungen gesperrt. Den Autofahrern wird empfohlen, via San Bernardino zu fahren.

(SDA)