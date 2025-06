Die zehn beliebtesten Lehrberufe entsprechen laut SBFI weitgehend jenen des Vorjahres. An der Spitze liegen eine kaufmännische Ausbildung (KV), gefolgt von den Ausbildungen zu Fachpersonen in Gesundheit, Informatik und Detailhandel. Neu in der Spitzengruppe vertreten ist die Schreiner-Lehre.