Grosse Menschenmassen haben sich vor einer geplanten Grosskundgebung gegen die serbische Regierung im Zentrum von Belgrad versammelt. Sie begrüssten in der Nacht zum Samstag Tausende Studentinnen und Studenten, die aus allen Landesteilen zu Fuss in die serbische Hauptstadt gekommen waren. Am Tag wollen sie an einer Demonstration unter dem Motto «Am 15. für die 15» teilnehmen.