«Auch in einem volatilen Marktumfeld sind unsere Produkte bei unseren Kunden gefragt», sagte Vertriebschefin Britta Seeger laut Mitteilung. Die batterieelektrischen Luxusmodelle seien weiter beliebt, vor allem die SUV-Version des elektrischen Flaggschiffs EQS. Auch bei der Luxus-Submarke Maybach gab es ein Plus. Bei der Sportwagenuntermarke AMG hingegen hätten Modellwechsel belastet, hiess es. Mercedes-Chef Ola Källenius setzt in seiner Strategie insbesondere im Luxussegment auf Wachstum, was die Rendite hochhalten soll. Auch im Einsteiger- und im mittleren Segment gab es in den Monaten Juli bis September Rückgänge.