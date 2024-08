Zuwächse im Geschäft mit Arzneien und Halbleitermaterialien stützen den Darmstädter Merck-Konzern . Insbesondere mit Krebsmedikamenten konnte Merck zulegen, wie das Unternehmen am Donnerstag bei der Bekanntgabe der detaillierten Quartalszahlen mitteilte. In den Monaten April bis Juni stieg der Umsatz - wie bereits seit Ende vergangener Woche bekannt - um ein Prozent auf gut 5,3 Milliarden Euro. An der Börse kamen die Details gut an. Das Papier gehörte am zu den wenigen Gewinnern im Dax .