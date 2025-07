Analystenmeinungen zur Meyer Burger Aktie sind gemischt. Einige Beobachter weisen darauf hin, dass die Gewinnprognosen seit dem 17. Juni 2025 nach oben revidiert wurden, was potenziell positive Auswirkungen auf die zukünftige Kursentwicklung haben könnte. Zudem wird die Aktie derzeit deutlich günstiger gehandelt als bei ihrem 12-Monats-Hoch von 5,14 Franken am 2. August 2024, was für einige Investoren als attraktiver Einstiegspunkt betrachtet werden könnte.