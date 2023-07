Die EU-Kommission hat das von Meyer Burger für den EU-Innovation-Fund eingereichte Projekt "HOPE" (High-efficiency Onshore PV module production in Europe) als förderwürdig eingestuft, wie das Unternehmen am Donnertagabend mitteilte. Das Geld soll in den Aufbau von zusätzlichen 3,5 Gigawatt Produktionskapazität für Solarzellen und Solarmodule fliessen. Konkret soll die Kapazität am bestehenden Werk in Deutschland und in einem eventuell noch zu schaffenden Werk in Spanien geschaffen werden.