Finale Entscheidung erst im Februar

Von der Schliessung der Produktion in Freiberg wären rund 500 Mitarbeitende betroffen. Die finale Entscheidung werde aufgrund von betrieblichen Abläufen erst in der zweiten Februarhälfte getroffen. Die Produktion würde dann am 1. April eingestellt, sollte sich bis dahin nicht eine wesentliche Besserung der Rahmenbedingungen abzeichnen.