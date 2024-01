UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Geberit 2023: Umsatz 3084 Mio Fr. (AWP-Konsens: 3080 Mio) Org. Entwicklung -4,8 Prozent (AWP-Konsens: -5,4 Prozent) EBITDA-Marge von 30 Prozent erwartet Q4: Umsatz 694 Mio Fr. (VJ 667 Mio) Organisches Wachstum +8,3 Prozent (VJ -7,2 Prozent) 2024: Weitere Marktanteilsgewinne als Ziel Weiter rückläufige Bauindustrie erwartet Tiefe Zahl an Baugenehmigungen weisen auf Rückgang im Neubau CEO: 2024 positiver Stimulus durch Zinssenkungen erwartet Erwarten 2024 Lohninflation im Rahmen von 5-6 Prozent Werden 2024 keine Preiserhöhungen durchführen - Temenos lanciert Programm zum leichteren Wechsel auf Cloud-Angebote - Inficon 2023: Umsatz von rund 673 Mio USD (VJ 581,3 Mio) Betriebsgewinn rund 135 Mio USD (VJ 111,6 Mio) - Meyer Burger 2023: Umsatz rund 135 Mio Fr, EBITDA mindest. -126 Mio Fr. Marktverzerrung in Europa beeinträchtigt Finanzergebnis 2023 Bereiten Schliessung Modulproduktion in Deutschland vor Konzentriert sich auf US-Produktion Cash-Position zum Jahresende von ca. 150 Mio. Fr. Langfristige Aussichten «unverändert äusserst attraktiv» Aus heutiger sicht Finanzmittel von ca. 450 Mio. Fr. benötigt Gespräche mit potenziellen strategischen Partnern aufgenommen VR Urs Schenker tritt aus «persönlichen Gründen» zurück 500 Mitarbeiter von Schliessung Freiberg DE betroffen erwägt Beschaffung von Eigenkapital CEO: Wachstumsaussichten für den US-Markt intakt Mittelfr. EBITDA aus US-Geschäft von 250 Mio Fr erwartet - Also gründet Akademie für künstliche Intelligenz - DKSH erweitert Partnerschaft mit Lipton Teas auf Australien - GAM ernennt Paul Markham zum neuen Leiter Global Growth Equities NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - CHINA: Q4 2023 REAL GDP +5.2 Prozent Y/Y VS MEDIAN +5.2 Prozent Y/Y: NBS DEC UNEMPLOYMENT RATE +5.1 Prozent VS NOV +5.0 Prozent - GB: Verbraucherpreise Dez +4,0 Prozent gg VJ (Prog +3,8) - ZO: Verbraucherpreise Dez +2,9 Prozent gg VJ (Prog +2,9) - 2. Schätzung Verbraucherpreise Dez +0,2 Prozent gg VM (Prog +0,2) - 2. Schätzung Verbraucherpreise Kernrate Dez +3,4 Prozent gg VJ (Prog +3,4) - 2. Schätzung Verbraucherpreise Kernrate Dez +0,5 Prozent gg VM - 2. Schätzung WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS Osram: Norges Bank meldet Anteil von <3 Prozent - Dormakaba: Familie Mankel Industriebeteiligungs Gmbh meldet Anteil von 27,87 Prozent - Intershop: Credit Suisse Funds AG meldet Anteil von 3,003 Prozent - Lonza: Norges Bank meldet Anteil von 3,13 Prozent RATING- UND KURSZIELÄNDERUNGEN - Alcon: Bank of America senkt auf Neutral (Buy) Bank of America senkt auf 71 (85) Fr. - Julius Bär: Morgan Stanley senkt auf 55 (56) Fr. - Underweight - Lindt&Sprüngli PS: Berenberg erhöht auf 10'700 (10'000) CHF - Hold Lindt&Sprüngli N: Berenberg erhöht auf 107'000 (100'000) CHF - Hold Lindt&Sprüngli N: Kepler erhöht auf 122000 (110000) Fr. - Buy - SGS: Vontobel senkt auf 82 (91) Fr. - Hold - Sonova: Bank of America erhöht auf 320 (280) Fr. - Buy - Straumann: Bank of America erhöht auf Buy (Neutral) Bank of America erhöht auf 153 (142) Fr. - Swiss Life: UBS senkt auf Neutral (Buy) UBS erhöht auf 620 (605) Fr. - Swiss Re: Société Générale erhöht auf 98 (90) Fr. - Hold UBS senkt auf 87 (90) Fr. - Sell - Zurich Insurance: Société Générale erhöht auf 440 (430) Fr. - Hold UBS senkt auf Neutral (Buy) UBS senkt auf 455 (477) Fr. - Baloise: UBS erhöht auf Buy (Neutral) UBS erhöht auf 145 (140) Fr. - Barry Callebaut: Research Partn. senkt auf 2500 (2800) Fr. - Kaufen - Glencore: Deutsche Bank senkt auf Hold (Buy) - Ziel 5,40 GBP - Inficon: Vontobel erhöht auf 1244 (1212) Fr. - Hold - Komax: Baader Helvea senkt auf 215 (300) Fr. - Buy - Meyer Burger: Mirabaud Securities senkt auf Hold (Buy) - Ziel UR Fr. PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Keine Termine Donnerstag: - Richemont: Umsatz Q3 (Conf. Call 8.30 Uhr) - Galenica: Umsatz 2023 - CFT: Umsatz 2023 Freitag: - BB Biotech: Portfolio per Ende 2023 - SFS: Umsatz 2023 - Hypi Lenzburg: Ergebnis 2023 (MK 08.45 Uhr) - Zehnder: Umsatz 2023 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Produzenten- und Importpreisindex Dezember/Gesamtjahr 2023 (Freitag) Ausland: - US: Einzelhandelsumsatz 12/23 (14.30 Uhr) Im- und Exportpreise 12/23 (14.30 Uhr) Industrieproduktion 12/23 (15.15 Uhr) Kapazitätsauslastung 12/23 (15.15 Uhr) Lagerbestände 11/23 (16.00 Uhr) NAHB-Index 1/24 (16.00 Uhr) Beige Book (20.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.01.2024 Übernahmeangebote: - Crealogix: Vencora bietet 60 Fr./Aktie (Angebotsfrist 18.12.-18.01.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - One Swiss Bank (per 7.3.2024, letzter Handelstag 6.3.) - Crealogix (geplant nach Abschluss Übernahme) - Datacolor (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Evolva (geplant im Zshg mit Liquidation) - Schaffner (genehmigt - Zeitpunkt wird später genann) - Talenthouse (Entscheid verschoben; Handel ab 29.12. ausgesetzt) - Von Roll (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) Kapitalerhöhungen etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (12.49 Uhr) - EUR/CHF: 0,9395 - USD/CHF: 0,8633 - Conf-Future: -1 BP auf 149,49 Prozent - SNB: Kassazinssatz: 0,834 Prozent (Vortag 0,786 Prozent) BÖRSENINDIZES (12.49 Uhr) - SMI: -0,96 Prozent auf 11'122 Punkte - SLI: -1,16 Prozent auf 1'749 Punkte - SPI: -0,96 Prozent auf 14'488 Punkte - Dax: -1,02 Prozent auf 16'403 Punkte - FTSE: -1,68 Prozent auf 7'432 Punkte - CAC 40: -1,19 Prozent auf 7'310 Punkte Stärkste Titel im SMI/SLI: - Straumann (+1,3 Prozent) - Sandoz (+0,5 Prozent) - Kühne+Nagel (+0,3 Prozent) - Novartis (+0,3 Prozent) - VAT (-0,2 Prozent) Schwächste Titel im SMI/SLI: - Geberit (-3,8 Prozent) - Swiss Life (-3,5 Prozent) - Julius Bär (-3,3 Prozent) - Richemont (-2,5 Prozent) - Lonza (-2,3 Prozent) Auffällige Bewegungen im Gesamtmarkt: - Spexis (+37,9 Prozent) - Addex (+3,0 Prozent) - Adval Tech (+2,9 Prozent) - Acceleron (+1,7 Prozent) - Valartis (+1,2 Prozent) - Baloise (+1,1 Prozent) - Titlisbahnen (+0,7 Prozent) - Meyer Burger (-32,9 Prozent) - Newron (-14,6 Prozent) - Perrot Duval (-14,2 Prozent) - Highlight Event (-12,6 Prozent) - Swiss Steel (-9,2 Prozent) - Coltene (-5,2 Prozent) - AMS Osram (-5,1 Prozent)

