An der Spitze der Genossenschaft Migros Aare kommt es zur Stabübergabe: Jörg Blunschi übernimmt per 30. Juni 2024 das Präsidium der Verwaltung von Thomas Aebersold. Aebersold wird dann nach rund acht Jahren zurücktreten, wie die Migros Aare am Dienstag mitteilte.

14.11.2023 12:10