Bis Ende Jahr werde er deshalb in seiner bisherigen Funktion die Transformationsphase in die Supermarkt AG "eng begleiten", heisst es. Per Anfang 2024 wird dann das gesamte Departement II der Migros, zu dem nebst der Direktion Food auch die Abteilungen Frische, Near- und Non-Food sowie die Marketing-Kommunikation und die Abteilung Nachhaltigkeit gehört, mitsamt den rund 700 Mitarbeitenden in die MSM überführt. Der Leiter des Departements II, Matthias Wunderlin, wurde zum Chief Transformation Officer ernannt und verantwortet damit die Umwandlung zur Zentralisierung der Supermärkte.