Mehr Umsatz in den Läden

Den Detailumsatz in der Schweiz steigerte die Migros um 4,1 Prozent auf 24,1 Milliarden Franken, wie es weiter hiess. Insbesondere die Migros-Gastronomie (+10,2 Prozent) legte kräftig zu. Aber auch das Supermarktgeschäft konnte den Umsatz klar um 3,6 Prozent steigern. Dieses will der neue Migros-Chef Mario Irminger deutlich schlagkräftiger machen, nachdem es in den letzten Jahren immer mehr an Schwung verloren hatte.