Migros wehrt sich gegen höhere Preise für Mars-Produkte

Betroffen sind diverse Tiernahrungsprodukte und Süsswaren, für die Mars bis 12,7 Prozent mehr verlange. Konkret geht es um Artikel wie M&Ms, Snickers, Twix sowie um die Dreamies-Tiersnacks. Migros erachte die Preiserhöhungen als "ungerechtfertigt und nicht wettbewerbsfähig" und werde sie nicht akzeptieren.

Mars halte derzeit kategorisch an der Preiserhöhung fest, und es zeichne sich keine Lösung ab, so die Migros weiter. Deshalb listet Migros diese Mars-Produkte aus. Die noch vorhandenen Bestände würden in den Filialen weiter verkauft.

(SDA)