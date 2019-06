Migros will enger mit Apothekengruppe Zur Rose zusammenarbeiten

Dr Entscheid wurde nach einer erfolgreichen Pilotphase mit drei Shop-in-Shop-Apotheken in Migros-Filialen in Bern, Basel und Zürich gefällt, wie es weiter heisst. Neue Standorte seien nun vornehmlich in Gebieten ohne ärztliche Medikamentenabgabe vorgesehen. Der Fokus liege dabei auf der Westschweiz.

Zudem wollen die beiden Partner ihre Ressourcen im Bereich E-Commerce bündeln. Dazu soll künftig unter der Marke "Zur Rose" ein gemeinsamer Webshop für nicht-rezeptpflichtige Gesundheits- und Pflegeprodukte betrieben werden.

Im Rahmen der Kooperation wollen Zur Rose und die Migros-Gesundheitstochter Medbase zudem in Zusammenarbeit mit Krankenversicherern neue Modelle im Bereich der sogenannten "integrierten Versorgung" entwickeln. Dies soll den Versicherten einen flexiblen Medikamentenbezug in der Apotheke, der Arztpraxis oder über den Versandweg ermöglichen.

Details zur vereinbarten Kooperation sollen nun in den nächsten Monaten erarbeitet werden.

(SDA)