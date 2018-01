Millionenbeute für Bewaffnete bei Überfall auf Pariser Luxushotel

Darin waren Schmuckstücke verschiedener Juweliere ausgestellt. Die Polizei konnte drei der Räuber festnehmen. Den beiden anderen gelang zunächst die Flucht. Die Polizei sprach von einer Beute im Wert von "mehreren Millionen Euro". Das Ritz am eleganten Vendôme-Platz ist eines der bekanntesten Luxushotels der französischen Hauptstadt.

In dem Viertel befinden sich zahlreiche Luxusjuweliere. Die Boutiquen wurden in den vergangenen Jahren immer wieder Ziel von Überfällen. Die Polizei verstärkte deswegen die Sicherheitsvorkehrungen in dem Stadtteil.

(SDA)