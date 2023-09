Bei einem russischen Luftangriff auf einen Markt in der ostukrainischen Stadt Kostjantyniwka sind offiziellen Angaben zufolge mindestens 16 Menschen getötet worden. «Darunter ist auch ein Kind», teilte Ministerpräsident Denys Schmyhal am Mittwoch auf Telegram mit. Weitere 30 Personen seien verletzt worden. Auf Videos im Internet, die den Augenblick der Explosion zeigen sollen, war zu sehen, wie ein Geschoss mit einem riesigen Feuerball in einer belebten Strasse einschlug; Trümmer flogen durch die Luft, Brände brachen aus, Tote auf den Strassen und Menschen, die um ihr Leben rannten. Es war einer der verheerendsten Angriffe seit Wochen. Russland betont stets, es greife nur militärische Ziele an.

06.09.2023 16:26