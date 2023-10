Mehrere Israelis wurden nach Militärangaben in den Gazastreifen verschleppt. Ein Militärsprecher sprach von einer «erheblichen Zahl», genaue Angaben nannte Israel bisher nicht. Israel kündigte am Sonntag eine Evakuierung seiner Grenzorte zum Gazastreifen an. Die Kämpfe dauerten am Sonntag an.