Seither haben mehrere Kantone einen Mindestlohn eingeführt: Jura, Genf, Tessin und Basel-Stadt. In anderen Kantonen wurden Initiativen eingereicht, wie zuletzt in Freiburg, oder es laufen Unterschriftensammlungen. Im vergangenen Juni beschloss die Stimmbevölkerung, dass in der Stadt Zürich ein kommunaler Mindestlohn gelten soll.