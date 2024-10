An zwei verminten Fussballplätzen in der Region Charkiw hätten Minenräumer mehrere Monate gearbeitet. Dort musste zur Sicherheit der Spieler jeder Munitionssplitter entfernt werden. Andernorts können zehnmal grössere Gebiete in wenigen Wochen geräumt werden. Demnächst will die FSD die Fussballplätze mit einem Freundschaftsspiel FSD gegen die Dorfjugend wieder an die Gemeinschaft übergeben, sagt Schindler.