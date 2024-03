Mehr als 600 Beschäftigte des britischen Grenzschutzes am Londoner Flughafen Heathrow wollen vom 11. April an vier Tage lang in den Streik treten. Das kündigte die Gewerkschaft PCS (Public and Commercial Services Union) am Donnerstag an. Die für Passkontrollen zuständigen Mitarbeiter wollen damit ihren Widerstand gegen eine geplante Änderung der Schichtpläne und befürchtete Entlassungen von 250 Kolleginnen und Kollegen zum Ausdruck bringen.