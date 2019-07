Mitsotakis: Griechenlands Regierung muss gleich mit Arbeit beginnen

"Die Zukunft kann nicht warten", sagte Mitsotakis am Samstag bei seiner ersten Regierungserklärung im Parlament. In den kommenden vier Jahren seiner Amtszeit solle es Reformen in den Bereichen Bildung, Sicherheit, Digitalisierung des Staates und Bekämpfung der Bürokratie geben.

Die Wirtschaft solle durch Steuersenkungen angekurbelt werden. Mitsotakis versprach zudem, Arbeitsplätze zu schaffen. Griechenland werde die mit seinen Gläubigern vereinbarten Sparmassnahmen einhalten und selbst Programme sowohl für Einsparungen als auch für wirtschaftliches Wachstum in die Wege leiten.

Mitsotakis' Partei Nea Dimokratia (ND) hatte die Parlamentswahl am 7. Juli mit 39,6 Prozent der Stimmen deutlich gewonnen. Die Konservativen können damit allein regieren. Am Montag soll das Parlament Mitsotakis' Kabinett das Vertrauen aussprechen.

(SDA)