Bregy habe seine Vision einer starken, geeinten und lösungsorientierten Mitte dargelegt. Er stehe für Stabilität und Kontinuität, könne die politische Strategie der Mitte weiterentwickeln und den eingeschlagenen Weg der Öffnung sowie die Fusion zur Die Mitte fortführen. Die Wahl des neuen Parteipräsidenten erfolgt an der Delegiertenversammlung am 28. Juni 2025 in Bern.