"Wir hatten im Deutschland-Geschäft zu kämpfen", sagte Konzernchef Markus Bernhard am Freitag in einer Telefonkonferenz. Es habe Monate mit 10 Prozent oder sogar 20 Prozent weniger Umsatz als im Rekordvorjahr gegeben. Deshalb müsse man den Taucher relativieren: Das erste Semester 2022 sei mit grossem Abstand das beste in der Mobilezone-Geschichte gewesen.