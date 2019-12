Modehändler H&M wächst zum Jahresende kräftig

Im abgelaufenen Geschäftsjahr steigerten die Schweden ihre Erlöse weltweit um 11 Prozent auf 233 Milliarden Kronen (22,3 Mrd Euro), wie das Unternehmen am Montag in Stockholm bei der Vorlage vorläufiger Zahlen mitteilte. Angaben zum Gewinn machte H&M zunächst nicht. Die ausführlichen Zahlen für das Jahr 2019 will der Konzern am 30. Januar vorlegen.

Im dritten Quartal hatte der Gewinn erstmals seit mehr als zwei Jahren wieder zugelegt, nachdem die Schweden mit Gewinneinbrüchen zu kämpfen hatten und zwischenzeitlich der Aktienkurs eingebrochen war. Der Modehändler war in eine Krise gestürzt, da er relativ spät auf die Konkurrenz von Online-Händlern und billigeren Anbietern reagiert hatte.

(SDA)