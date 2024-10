Der Fastfood-Konzern McDonald's kämpft derweil weiter mit knappen Budgets seiner Kunden weltweit, wie der Zwischenbericht zeigt. Der Erlös auf vergleichbarer Basis ging im dritten Quartal doppelt so stark zurück wie von Analysten im Schnitt befürchtet. Die Aktien, die zuletzt schon unter Krankheitsfällen mit Kolibakterien in den USA gelitten hatten, notierten knapp in der Verlustzone.