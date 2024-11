Das Biotechunternehmen Molecular Partners präsentiert an der Jahrestagung der American Society of Hematology (ASH) neue Daten für seine Wirkstoffe MP0533 und MP0621. Ein Klinisches Update der laufenden Phase-1/2a-Dosisabstufungsstudie mit MP0533 bestätige das bisher insgesamt akzeptable Sicherheitsprofil sowie die erste antileukämische und pharmakodynamische Aktivität, teilte das Unternehmen am Dienstagabend mit.