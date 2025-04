Beim Luftfahrtzulieferer Montana Aerospace kommt es zu Veränderungen im Verwaltungsrat. Co-Präsident Thomas Williams tritt an der kommenden Generalversammlung vom 20. Mai 2025 nicht mehr zur Wahl in das Gremium an. Der derzeitige Co-Präsident Michael Tojner wird als Präsident des Verwaltungsrats vorgeschlagen.