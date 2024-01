Konkret habe Tojners Gesellschaft Montana Tech Components 1,35 Millionen Aktien an mehrere institutionelle Anleger verkauft, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstagabend. Dies entspreche einem Anteil von 2,2 Prozent am Aktienkapital. Mit dem Verkauf erhöhe sich der Streubesitz von Montana Aerospace nun auf 49,9 von 47,7 Prozent.