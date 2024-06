Der Batteriehersteller Varta hat die Aussichten für das laufende Jahr gesenkt. Aufgrund der aktuellen Geschäftsentwicklung und der weiteren Eintrübung am Energiespeichermarkt in der ersten Jahreshälfte habe man die bereits im August 2023 abgegebene Umsatzprognose berichtigt, teilte die Tochter von Montana Tech am Donnerstagabend mit.