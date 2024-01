Nicht zuletzt eine millionenschwere Zahlung an die US-Behörden hat der US-Bank Morgan Stanley das Schlussquartal 2023 verhagelt. Der im vierten Quartal auf die Anteilseigner entfallende Gewinn betrug 1,4 Milliarden US-Dollar (knapp 1,3 Mrd Euro), wie das Geldhaus am Dienstag in New York mitteilte. Das waren 35 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum.

16.01.2024 14:35