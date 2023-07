bis 21.00 Uhr: - Die amerikanische Verbraucherschutz-Behörde FTC nimmt den Chatbot ChatGPT ins Visier. Sie habe der Entwicklerfirma OpenAI einen ausführlichen Fragenkatalog zu Gefahren für Verbraucher geschickt, Washington Post und New York Times - "Open AI hat so gut wie das ganze Internet abgegriffen", Gespräch mit Ryan Clarkson von der kalifornischen Clarkson Law Firm über den Hersteller des KI-Sprachmodells ChatGPT, FAZ - Umfrage: Deutsche schätzen nach wie vor das "Sie" beim Umgang mit Unternehmen, RTL/NTV - In der Diskussion über den Vorschlag der EU-Kommission für eine erleichterte Zulassung neuartiger Gen-Pflanzen verlangt die SPD im Bundestag deutliche Änderungen an dem Plan, Gespräch mit der Fraktionssprecherin für Ernährung und Landwirtschaft, Susanne Mittag, Welt - Bonner Virologe Hendrik Streeck zur Krankenhausreform: Für Gesundheit zahlen, nicht für Krankheit, Gespräch, FAZ - Douglas könnte schon 2024 zurück an die Börse kommen/Konzern strebt Investitionen in Höhe von 100 Millionen Euro in diesem Jahr an/Chef sieht Wachstumsziele bestätigt, Interview mit Konzernchef Sander van der Laan, Rheinische Post