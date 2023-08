- Japanisches Verteidigungsministerium will ein Rekordbudget von einer Trillionen Yen beantragen, Nikkei - NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur fordert Steuersenkung für Strom, WAZ - Pro Asyl fordert eine Verlängerung des Schutzstatus für die rund vier Millionen ukrainischen Kriegsflüchtlinge in der Europäischen Union, Neue Osnabrücker Zeitung - Die Gaspreisbremse, die Industriekunden mit einem gedeckelten Preis von sieben Cent pro Kilowattstunde für 70 Prozent ihres Verbrauchs entlasten sollte, weist in der Praxis grosse Defizite aus, Studie, Welt - Die liberale Politikerin Maria Corina Machado will bei den nächsten Präsidentschaftswahlen in Venezuela antreten - und ihr Land zu einem wichtigen Ölexporteur machen, Interview, Welt - Chinesischer Hersteller von Kathodenmaterialien, Ronbay Technology, will sich aufteilen, um die Zölle von Washington zu umgehen und Zugang zu Subventionen zu erhalten, FT - In den Aufsichtsgremien der grössten Sparkassen sitzen kaum Finanz- oder Bankexperten, ARD - Die Deutschen trauen der grünen Aussenministerin Annalena Baerbock am ehesten zu, als Kanzlerkandidatin ihrer Partei zu reüssieren, Bild - Steag-Verkauf: Zwei Bieter reichen Angebot ein / Stadtwerke müssen zwischen EPH und Asterion entscheiden, Rheinische Post - NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur (Grüne) pocht auf Industriestrompreis, Gespräch, Rheinische Post - Der Chef des Münchener Ifo-Institutes, Clemens Fuest, warnt vor der Einführung eines subventionierten Strompreises für die Industrie, Gespräch, Rheinische Post

