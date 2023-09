ASIEN: - NIKKEI IM PLUS; CSI UND HANG SENG IM MINUS - In Asien haben sich die wichtigsten Aktienmärkte zum Start in die Woche unterschiedlich entwickelt. Während es in Japan nach oben ging, verzeichneten die Börsen in China und Hongkong Verluste. Der japanische Leitindex Nikkei 225 legte rund eine Stunde vor Handelsende knapp ein Prozent zu, nachdem er in der vergangenen Woche deutlich nachgegeben hatte. Andersherum sieht es an den Börsen Chinas aus. Der CSI 300 , der die Aktienkurse der grössten Unternehmen an den chinesischen Börsen Shanghai und Shenzen abbildet, gab nach einem leichten Plus in der Vorwoche am Montag rund ein halbes Prozent nach. In der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong büsste der Hang-Seng-Index im späten Handel mehr als ein Prozent ein, nachdem er am Freitag noch mehr als zwei Prozent zugelegt hatte.