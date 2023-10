bis 2.00 Uhr: - Der CDU-Verteidigungspolitiker Roderich Kiesewetter hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in der Debatte um ein Nein zur Lieferung deutscher Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine scharf kritisiert, Gespräch, Rheinische Post - Grünen-Fraktionschefin Britta Hasselmann hat CDU-Chef Friedrich Merz in der laufenden Debatte über Asylrechts-Verschärfungen widersprochen, Gespräch, Rheinische Post - IW-Studie: Deutschlandweit fehlen knapp 300 000 Kita-Plätze für Kinder unter drei Jahren, Rheinische Post - Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat sich für einen restriktiveren Kurs in der Migrationspolitik ausgesprochen, Gespräch, T-Online - Der CDU-Aussenpolitiker Norbert Röttgen erhebt wegen der Entscheidung des Bundeskanzlers, keine Taurus-Raketen an die Ukraine zu liefern, schwere Vorwürfe gegen mehrere Minister der Ampel-Regierung, Gespräch, Bild - In der SPD bahnt sich ein Kurswechsel in der Asylpolitik und eine Ausweitung der sicheren Herkunftsstaaten an, Bild - Angesichts steigender Gebühren, niedrigerer Tempolimits und weniger Parkraum warnt Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) die Kommunen vor einer zunehmenden Benachteiligung von Autofahrern, Gespräch, Bild - Angesichts der weiter steigenden Flüchtlingszahlen will FDP-Fraktionschef Christian Dürr mit einem Fünf-Punkte-Plan die Zahl illegaler Migranten deutlich senken, Bild