ASIEN: - GEMISCHT - In Asien fällt die Börsentendenz am Freitag unterschiedlich aus. Während der japanische Leitindex Nikkei 225 nach seiner feiertagsbedingten Pause am Vortag ein Plus von einem halben Prozent erzielte, revidierten die Börsen in China ihre Vortagsgewinne. Der CSI 300 mit den Werten der Börsen in Shanghai und Shenzhen fiel im späten Handel um 0,7 Prozent. In der Sonderverwaltungsregion Hongkong sackte der Hang-Seng-Index sogar um 1,6 Prozent ab.